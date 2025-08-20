В Ростове пройдет фестиваль «Голос фронта»

Из огромного количества поступивших заявок — более 3000 — жюри отобрало 100 лучших конкурсантов, которые и приедут в Ростов, чтобы побороться за звание лучших. Оценивать выступления будет авторитетное жюри. Открытие фестиваля стартует 22 августа в 17:00.