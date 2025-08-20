В Ростове пройдет фестиваль «Голос фронта»

В Ростове на сцене Зеленого театра в парке имени Октябрьской Революции пройдет торжественное открытие II Всероссийского фестиваля современной военной песни «Голос фронта». Это масштабное патриотическое событие объединит авторов-исполнителей и творческие коллективы со всей России, чье творчество посвящено Родине, ее истории и культуре.
По словам организаторов, перед зрителями выступят профессиональные артисты, а также участники и ветераны специальной военной операции.
Из огромного количества поступивших заявок — более 3000 — жюри отобрало 100 лучших конкурсантов, которые и приедут в Ростов, чтобы побороться за звание лучших. Оценивать выступления будет авторитетное жюри. Открытие фестиваля стартует 22 августа в 17:00.
Подписывайтесь на наш Telegram.
От пенсионеров до спортсменов: как в Ростове прошел фестиваль северной ходьбы.
В Ростове пройдет фестиваль патриотических песен.