В Самаре ввели НМУ 1 степени до 22 августа

В Самаре местных жителей предупредили о введении неблагоприятных метеорологических условиях. Подробности сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— НМУ 1 степени опасности будет действовать с 19:00 20 августа до 10:00 21 августа и с 19:00 до 10:00 22 августа, — отметили в сообщении.
НМУ ожидаются для источников выбросов в Самаре. Предупреждение передано на городские предприятия. В указанные дни объявлено неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Загрязнение воздуха зависит от погоды (слабого ветра, тумана, инверсии). В период объявления вредные вещества могут осесть в приземном слое атмосферы.