Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ввели НМУ 1 степени до 22 августа

Самарцев предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили о введении неблагоприятных метеорологических условиях. Подробности сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— НМУ 1 степени опасности будет действовать с 19:00 20 августа до 10:00 21 августа и с 19:00 до 10:00 22 августа, — отметили в сообщении.

НМУ ожидаются для источников выбросов в Самаре. Предупреждение передано на городские предприятия. В указанные дни объявлено неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Загрязнение воздуха зависит от погоды (слабого ветра, тумана, инверсии). В период объявления вредные вещества могут осесть в приземном слое атмосферы.