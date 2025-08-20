В Самаре ввели НМУ 1 степени до 22 августа

НМУ ожидаются для источников выбросов в Самаре. Предупреждение передано на городские предприятия. В указанные дни объявлено неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Загрязнение воздуха зависит от погоды (слабого ветра, тумана, инверсии). В период объявления вредные вещества могут осесть в приземном слое атмосферы.