Татарстан примером развития городской среды назвал депутат Госдумы Нилов

Успешный опыт Татарстана может быть примером для других субъектов страны, заявил в «Татар-информе» депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В последние годы он часто бывает в Татарстане и видит, как меняются его районы. К примеру, в Менделеевске установили в скверах скамьи из переработанных материалов: это одновременно решает проблемы экологии и использования вторсырья. В Нижнекамске оборудовали доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, для колясочников.
Успешным примером считает Нилов благоустройство Голубых озер Казани, других парковых зон, где появилась современная инфраструктура для занятий спортом и отдыха.
В каждой поездке в Татарстан он стремится посетить Голубые озера, которые называет Татарстанской Шамбалой или, с учетом цвета воды, казанскими Мальдивами. Всё там сделано красиво, современно. Променад, кафе, туалеты, раздевалки — всё для людей. Там отдыхает большое количество детей: это сразу и настроение, и здоровье, и закалка, рассказал депутат.
Подробно говорил Нилов о развитии дворовых территорий в республике, назвав это направление ключевым, а программу «Наш двор» — удачным примером. Двор — личное общественное пространство жителей, и к его организации в Татарстане подошли системно: здесь создали детские комплексы, спортивные площадки, инфраструктуру для маломобильных людей. При таком подходе двор становится продолжением квартиры, что очень важно, подчеркнул депутат.
Именно комплексная работа власти и населения делает Татарстан явным лидером в благоустройстве. Республика отличается дисциплиной и ответственностью, жестким контролем со стороны местной власти за всем происходящим: есть исполнители, контрольные сроки, меры реагирования. Это дает эффект, подчеркнул Нилов.
20 и 21 августа Казань принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» в МВЦ «Казань Экспо». Собралось свыше полутора тысяч участников, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, урбанисты, активная молодежь.
На форуме обсудят создание удобных и привлекательных городов, лучшие практики благоустройства; расскажут, как вовлечь молодых специалистов в развитие городской среды.
Тема пленарного заседания: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Одним из главных моментов станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Нынешний конкурс отличается от предшествующих: допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, являющиеся опорными центрами. Впервые допустили также города с населением от 100 до 300 тысяч человек. От Татарстана поступило 16 заявок.
В рамках мероприятия проходит форум «Молодежь и городская среда», участники смогут познакомиться с современными подходами к развитию городской среды. Также состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Так назван первый детский иллюстрированный путеводитель по истории городов и природных территорий. Он приурочен к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.