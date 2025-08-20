Нацпроект «Новые материалы и химия» комплексно изменил систему подготовки кадров

Ключевая роль в решении этой задачи отведена Центру опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии. Основная функция ЦОПП — объединять усилия ведущих университетов страны и промышленных предприятий для того, чтобы создать современную систему подготовки и переподготовки кадров. Кроме того, ЦОПП выполняет методическую и экспертную функцию: помогает образовательным организациям актуализировать учебные программы под потребности предприятий, внедрять практико-ориентированные форматы обучения, развивать наставничество и стажировки на производстве. Для работодателей ЦОПП — это площадка для взаимодействия с вузами и другими участниками образовательного процесса, где можно формировать запросы на нужные компетенции, участвовать в подготовке программ и в оценке качества подготовки специалистов.