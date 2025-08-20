Медорганизации Алтайского края получили новые автомобили

Автопарк медицинских учреждений пополнился машинами «Лада Веста» и «Лада Гранта». Два автомобиля получили городская больница № 3 Барнаула и городская больница № 2 Рубцовска. Также ключи от машин выдали сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов из Благовещенского, Каменского, Чарышского и Курьинского районов. Фельдшеры будут использовать их для выездов в малые населенные пункты, перевозки биоматериалов и доставки лекарств. Также транспорт предназначен для оказания паллиативной и первичной медицинской помощи жителям.