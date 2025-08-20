Медорганизации Алтайского края получили новые автомобили

Шесть лечебных учреждений Алтайского края получили новые служебные автомобили. Обеспечение населения своевременной квалифицированной медицинской помощью — приоритет национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Автопарк медицинских учреждений пополнился машинами «Лада Веста» и «Лада Гранта». Два автомобиля получили городская больница № 3 Барнаула и городская больница № 2 Рубцовска. Также ключи от машин выдали сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов из Благовещенского, Каменского, Чарышского и Курьинского районов. Фельдшеры будут использовать их для выездов в малые населенные пункты, перевозки биоматериалов и доставки лекарств. Также транспорт предназначен для оказания паллиативной и первичной медицинской помощи жителям.
«В крае работают 12 взрослых и 5 детских паллиативных бригад, и новые машины позволят оказывать помощь пациентам быстрее», — отметила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Это уже третья партия автомобилей для медиков. В 2023 и 2024 годах в Первомайский, Павловский, Усть-Пристанский и другие районы передали по четыре машины.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.