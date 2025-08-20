Подготовка к новому учебному году — серьезное испытание для семейного бюджета. Необходимо приобрести целый список вещей: от канцелярских принадлежностей до школьной формы. Чтобы облегчить родителям учеников финансовую нагрузку, в некоторых российских регионах предусмотрены выплаты к 1 сентября. Кому они положены и какие еще меры поддержки доступны семьям с детьми-школьниками — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Подготовка к новому учебному году — серьезное испытание для семейного бюджета. Необходимо приобрести целый список вещей: от канцелярских принадлежностей до школьной формы. Чтобы облегчить родителям учеников финансовую нагрузку, в некоторых российских регионах предусмотрены выплаты к 1 сентября. Кому они положены и какие еще меры поддержки доступны семьям с детьми-школьниками — в материале «Газеты.Ru».

Федеральные выплаты к 1 сентября.

В настоящее время в РФ не предусмотрены единые федеральные выплаты семьям с детьми к 1 сентября. Такая мера поддержки действовала в пандемийном 2020 году: тогда россияне получили по 10 тыс. руб. на каждого школьника. С тех пор такие масштабные меры поддержки не повторялись.

Однако семьям с детьми-школьниками доступна единовременная выплата за счет средств материнского капитала. Она предусмотрена федеральным законом от 08.08.2024 № 313-ФЗ и дает возможность обналичить остаток средств материнского капитала.

Единственное важное условие: этот остаток ~не должен превышать 10 тыс. рублей~. Накануне 1 сентября единовременная выплата станет хорошим подспорьем для родителей школьников.

Распорядиться остатком маткапитала могут:

* владелец сертификата на маткапитал — через «Госуслуги» или лично в Социальном фонде России (СФР) либо МФЦ;



* представитель по доверенности, опекун или попечитель владельца сертификата — только в МФЦ или СФР.

Чтобы получить деньги, понадобятся:

* паспорт РФ заявителя, если заявление подается в МФЦ или СФР;



* реквизиты рублевого счета, к которому не привязаны карты или привязана только карта «Мир»..

Порядок получения выплаты.

1. Подайте заявление на «Госуслугах», либо в офисе МФЦ или отделении СФР.



2. Дождитесь рассмотрения заявления. Срок принятия решения — до 10 рабочих дней.



3. После получения уведомления о положительном решении дождитесь перечисления денег: на это может уйти до 5 рабочих дней.

Региональные выплаты к 1 сентября.

Разные регионы РФ предоставляют дополнительные меры поддержки семьям, в которых воспитываются школьники.

Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, выплаты положены широкой категории семей. Среди них:

* семьи, которые нуждаются в финансовой помощи;



* семьи с детьми, у которых есть инвалидность или особенности здоровья;



* многодетные семьи;



* одинокие мамы или папы;



* дети участников спецоперации и жителей Луганской, Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Государственная поддержка семей с детьми-школьниками нужна, потому что собрать ребенка в школу — это целый квест, и весьма дорогостоящий. В младших классах значительная статья расходов — одежда и обувь на все сезоны для ребят, которые быстро растут. В средних и старших добавляются необходимые для дополнительного развития и спорта, а еще по профориентации снаряжение, курсы, пособия», — подчеркнул Александр Толмачев.

Депутат Госдумы РФ также отметил, что категории получателей помощи ко Дню знаний необходимо расширить.

Суммы, которые выделяют многодетным и нуждающимся семьям, разнятся в зависимости от региона. Например:

* в Москве предусмотрена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды и школьных пособий в размере 13 987 рублей на каждого ребенка. Родители, воспитывающие 10 и более детей, получают дополнительную выплату к 1 сентября в размере 41 955 рублей (на семью). Оформить выплату можно на сайте mos.ru.



* В Московской области многодетным семьям выплачивают 3 тыс. руб. на одного ребенка на школьную форму, малоимущим семьям — 7 тыс. руб., семьям с ребенком-инвалидом — 13 тыс. руб. Получить выплату можно с помощью услуги «Скоро в школу».



* В Санкт-Петербурге ежегодная выплата ко Дню знаний для многодетных семей, воспитывающих школьников, составляет 10 461 ₽, для студентов колледжей — 6 171 ₽ на каждого ребенка. Оформить выплату можно на «Госуслугах».



* В Самарской области на каждого ребенка-школьника из многодетной семьи выплачивают 11 тыс. руб.



* В Новосибирской области многодетной семье выплачивают 5,5 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка при поступлении в первый класс. Также предусмотрена ежегодная компенсация на покупку формы в размере 4 тыс. руб. и единовременная выплата при поступлении ребенка в вуз в размере 11 тыс. руб.



* В Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям предоставляют электронный сертификат в размере 16 095 ₽ на каждого ребенка. Его можно использовать для приобретения одежды, обуви, спортивной формы и канцелярских принадлежностей.

Узнать, какая мера поддержки доступна многодетным и нуждающимся семьям к началу учебного года в вашем регионе можно в местном отделении СФР или в МФЦ.

Акции ко Дню знаний.

Накануне Дня знаний по всей России проходят акции поддержки нуждающихся семей с детьми.

Акция «Собери ребенка в школу».

Мероприятие призвано оказать адресную помощь в подготовке к началу нового учебного года детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям участников СВО и детям, проживающим в воссоединенных регионах. Рюкзаки со школьными принадлежностями и канцелярскими товарами вручают во всех российских регионах.

Подарочный набор первоклассника.

В некоторых регионах первоклассникам из малообеспеченных семей вручают укомплектованные всем необходимым школьные рюкзаки.

Например, такая практика несколько лет реализуется в Подмосковье. Обычно ортопедический рюкзак наполняют канцелярскими принадлежностями, но в этом году список предметов расширили. В набор первоклассника также вошли ланчбокс, бутылочка для воды, световозвращающие наклейки и другие необходимые предметы.

Мера поддержки оказывается нуждающимся семьям проактивно. Однако если информация о семье в органы соцзащиты не поступила и набор первоклассника не вручили, можно подать заявление до 1 октября через подмосковный портал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу».

Какие выплаты к школе могут появиться в будущем.

Депутаты Госдумы РФ обсуждают введение федеральных выплат семьям к 1 сентября.

Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить программу «Первосентябрьский капитал». Если эта мера поддержки станет реальностью, семьи с детьми школьного возраста будут получать ежегодные выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% средней зарплаты по региону. Обращение депутат направил главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и глава комитета по общественным объединениям Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложили ввести ежегодные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября.

Соответствующий документ также направлен в правительство РФ.

Узнать больше по теме Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня. Читать дальше