Меры поддержки, на которые могут рассчитывать родители школьников в 2025 году: подробный список

Подготовка к новому учебному году — серьезное испытание для семейного бюджета. Необходимо приобрести целый список вещей: от канцелярских принадлежностей до школьной формы. Чтобы облегчить родителям учеников финансовую нагрузку, в некоторых российских регионах предусмотрены выплаты к 1 сентября. Кому они положены и какие еще меры поддержки доступны семьям с детьми-школьниками — в материале «Газеты.Ru».
Федеральные выплаты к 1 сентября.
В настоящее время в РФ не предусмотрены единые федеральные выплаты семьям с детьми к 1 сентября. Такая мера поддержки действовала в пандемийном 2020 году: тогда россияне получили по 10 тыс. руб. на каждого школьника. С тех пор такие масштабные меры поддержки не повторялись.
Однако семьям с детьми-школьниками доступна единовременная выплата за счет средств материнского капитала. Она предусмотрена федеральным законом от 08.08.2024 № 313-ФЗ и дает возможность обналичить остаток средств материнского капитала.
Единственное важное условие: этот остаток ~не должен превышать 10 тыс. рублей~. Накануне 1 сентября единовременная выплата станет хорошим подспорьем для родителей школьников.
Распорядиться остатком маткапитала могут:
* владелец сертификата на маткапитал — через «Госуслуги» или лично в Социальном фонде России (СФР) либо МФЦ;
Чтобы получить деньги, понадобятся:
* паспорт РФ заявителя, если заявление подается в МФЦ или СФР;
Порядок получения выплаты.
1. Подайте заявление на «Госуслугах», либо в офисе МФЦ или отделении СФР.
Региональные выплаты к 1 сентября.
Разные регионы РФ предоставляют дополнительные меры поддержки семьям, в которых воспитываются школьники.
Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, выплаты положены широкой категории семей. Среди них:
* семьи, которые нуждаются в финансовой помощи;
«Государственная поддержка семей с детьми-школьниками нужна, потому что собрать ребенка в школу — это целый квест, и весьма дорогостоящий. В младших классах значительная статья расходов — одежда и обувь на все сезоны для ребят, которые быстро растут. В средних и старших добавляются необходимые для дополнительного развития и спорта, а еще по профориентации снаряжение, курсы, пособия», — подчеркнул Александр Толмачев.
Депутат Госдумы РФ также отметил, что категории получателей помощи ко Дню знаний необходимо расширить.
Суммы, которые выделяют многодетным и нуждающимся семьям, разнятся в зависимости от региона. Например:
* в Москве предусмотрена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды и школьных пособий в размере 13 987 рублей на каждого ребенка. Родители, воспитывающие 10 и более детей, получают дополнительную выплату к 1 сентября в размере 41 955 рублей (на семью). Оформить выплату можно на сайте mos.ru.
Узнать, какая мера поддержки доступна многодетным и нуждающимся семьям к началу учебного года в вашем регионе можно в местном отделении СФР или в МФЦ.
Акции ко Дню знаний.
Накануне Дня знаний по всей России проходят акции поддержки нуждающихся семей с детьми.
Акция «Собери ребенка в школу».
Мероприятие призвано оказать адресную помощь в подготовке к началу нового учебного года детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям участников СВО и детям, проживающим в воссоединенных регионах. Рюкзаки со школьными принадлежностями и канцелярскими товарами вручают во всех российских регионах.
Подарочный набор первоклассника.
В некоторых регионах первоклассникам из малообеспеченных семей вручают укомплектованные всем необходимым школьные рюкзаки.
Например, такая практика несколько лет реализуется в Подмосковье. Обычно ортопедический рюкзак наполняют канцелярскими принадлежностями, но в этом году список предметов расширили. В набор первоклассника также вошли ланчбокс, бутылочка для воды, световозвращающие наклейки и другие необходимые предметы.
Мера поддержки оказывается нуждающимся семьям проактивно. Однако если информация о семье в органы соцзащиты не поступила и набор первоклассника не вручили, можно подать заявление до 1 октября через подмосковный портал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу».
Какие выплаты к школе могут появиться в будущем.
Депутаты Госдумы РФ обсуждают введение федеральных выплат семьям к 1 сентября.
Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить программу «Первосентябрьский капитал». Если эта мера поддержки станет реальностью, семьи с детьми школьного возраста будут получать ежегодные выплаты к 1 сентября в размере не менее 25% средней зарплаты по региону. Обращение депутат направил главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и глава комитета по общественным объединениям Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложили ввести ежегодные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября.
Соответствующий документ также направлен в правительство РФ.