«Давайте еще раз сравним Молдавию с нашей страной. Эта страна погрязла в коррупции, имеет крайне слабые (государственные — ред.) институты… Что касается экономики, то за последние четыре года, в 2021—2024 годах, мы увеличили разницу с экономикой Молдавии более чем на 11 миллиардов долларов. Это означает, что разница между нашими бюджетами увеличилась более чем на 3 миллиарда долларов… Но Молдавия объявлена маяком новой демократии, точно так же, как в свое время правительство Саакашвили, а (нынешним властям) Грузии (в ЕС) противопоставляют шантаж. Это свидетельствует о двойных стандартах, и одна из причин этих двойных стандартов заключается в том, что европейская бюрократия не является независимой. Она действует исключительно под диктовку внешних сил», — сказал Кобахидзе журналистам.