Прокуратура Новосибирской области одержала победу в товарищеском матче по мини-футболу

Сотрудники прокуратуры региона продолжили спортивно-патриотическую традицию и вновь встретились на футбольном поле с командой Первого строительного фонда.
В Новосибирской области состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командой прокуратуры и спортсменами Первого строительного фонда. Игра прошла в рамках спортивно-патриотического направления, которое в ведомстве развивается уже не первый год, пишут в паблике ведомства.
В напряжённой, но дружеской борьбе команда прокуратуры одержала уверенную победу со счётом 6:2. После матча состоялась церемония награждения, где участников поздравили руководители и болельщики.