Прокуратура Новосибирской области одержала победу в товарищеском матче по мини-футболу

В Новосибирской области состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командой прокуратуры и спортсменами Первого строительного фонда. Игра прошла в рамках спортивно-патриотического направления, которое в ведомстве развивается уже не первый год, пишут в паблике ведомства.