Как сэкономить до 15% на коммунальных платежах: советы эксперта

Россияне могут значительно сократить расходы на коммунальные услуги, следуя несложным рекомендациям, сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, одним из эффективных способов экономии является переход на дифференцированный тариф на электроэнергию, который позволяет снизить затраты на 10−15%, особенно при активном использовании электричества ночью.
Среди других мер эксперт выделил установку счетчиков воды и тепла, внедрение энергосберегающих технологий и использование термостатов для регулировки температуры радиаторов. Соблюдение этих рекомендаций, как отметил Осянин, может уменьшить расходы на ЖКУ до 15%.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что Социальный фонд РФ вправе удерживать до 50% пенсии при наличии долгов, включая задолженности за коммунальные услуги, а по алиментным обязательствам — до 70%.