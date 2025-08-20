Врио главы Ростовской области дал поручения по итогам встречи с президентом России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь дал поручения по итогам встреч с президентом России Владимиром Путиным и федеральными министрами. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Юрий Слюсарь сообщил, что федеральный центр готов оказывать всестороннюю помощь Ростовской области.
Важным решением стала поддержка президентом страны моратория на банкротство сельхозпредприятий. Теперь глава донского региона поручил подготовить необходимую нормативную базу для применения механизма и усиления работы по страхованию рисков в АПК. Отдельное поручение коснулось программы восстановления защитных лесополос с возмещением затрат аграриям. Указанные меры помогут минимизировать влияние погоды и защитить урожай.
Кроме того, для проведения осенней посевной кампании донские аграрии получат дополнительную поддержку. Региону одобрены дополнительные лимиты льготного кредитования. Это позволит привлечь до 15 млрд рублей.
По итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, после обсуждения модернизации коммунальных объектов, принято решение ускорить работы. Задачу должны реализовать не за три года, а с завершением в 2026 году. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Юрий Слюсарь подчеркнул, что износ коммунальных сетей в регионе достигает 80%, и федеральная поддержка кардинально улучшит ситуацию.
— Но основное — то, что связано с мобилизацией всех ресурсов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, учитывая высокий износ. Подготовьте обращения от правительства области, какие проекты с 2027 года мы сможем перенести на текущий период и на 2026 год. Кроме того, есть федеральные программы, в которых мы по линии ЖКХ не участвуем. Необходимо это отработать, — сказал Юрий Слюсарь.
Также в рамках встречи с главой государства Владимиром Путиным обсуждалось завершение строительства Западной хорды. Этот объект должен замкнуть Ростовское транспортное кольцо, вывести транзитный грузовой поток из Ростова-на-Дону и расширить логистические возможности региона. Президент поддержал необходимость завершения строительства. В минтрансе региона уже на этой неделе должны подготовить и направить в правительство страны полный пакет документов с обоснованиями и расчетами.
