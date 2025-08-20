Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астроном назвала «черную луну» рядовым астрономическим, а не мистическим событием

Недавно в западных СМИ распространилась информация о том, что 22 августа на ночное небо взойдет редкая «черная луна», якобы связанная с апокалиптическим пророчеством.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Так называемая черная луна представляет собой сезонное событие, третье по счету новолуние из четырех подобных событий, которое происходит в конце лета или в начале осени. Ничего мистического и необычного в этом феномене нет, сообщила ТАСС старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Недавно в западных СМИ распространилась информация о том, что 22 августа на ночное небо взойдет редкая «черная луна», якобы связанная с апокалиптическим пророчеством. Ученые не видят предметов для беспокойства и отмечают, что это абсолютно рядовое и естественное явление, связанное с характером движения Земли и Луны по их орбитам.

«Новолуние — это абсолютно обычное и естественное событие, никакой мистики в нем нет. Нынешнее новолуние 23 августа относится к числу так называемых сезонных черных лун, третьих по счету новолуний из четырех подобных событий, происходящих в рамках одного астрономического сезона. Они возникают в период между июньским солнцестоянием 21 июня и сентябрьским равноденствием 23 сентября», — пояснила Кравченко.

Как объясняет астроном, новолуние возникает в результате того, что Луна оказывается между Землей и Солнцем. В результате этого ее сторона, обращенная к Земле, останется в тени, из-за чего она остается невидимой для невооруженного глаза в голубой дымке атмосферы. Как правило, в одном календарном месяце возникает лишь одно новолуние, однако очень редко происходят и два подобных события, которые также иногда называют «черными» новолуниями. Следующий подобный случай произойдет в декабре 2028 года, подытожила Кравченко.