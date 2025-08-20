Астроном назвала «черную луну» рядовым астрономическим, а не мистическим событием

Как объясняет астроном, новолуние возникает в результате того, что Луна оказывается между Землей и Солнцем. В результате этого ее сторона, обращенная к Земле, останется в тени, из-за чего она остается невидимой для невооруженного глаза в голубой дымке атмосферы. Как правило, в одном календарном месяце возникает лишь одно новолуние, однако очень редко происходят и два подобных события, которые также иногда называют «черными» новолуниями. Следующий подобный случай произойдет в декабре 2028 года, подытожила Кравченко.