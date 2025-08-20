Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей, подлежащие переселению с территории комплекса Байконур, смогут вне очереди получить социальные выплаты, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в среду.
Глава государства своим указом внес изменения в положение о порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса Байконур, для приобретения жилых помещений на территории России. В частности, был дополнен пункт, описывающий категории граждан, которые могут получить социальную выплату.
«Пункт 3 дополнить подпунктом “г” следующего содержания: граждане, состоящие в трудовых или служебных отношениях с органами или организациями либо прекратившие такие отношения, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях», — сообщается в указе.
Кроме того, в положение внесены изменения, согласно которым указанные граждане и члены их семей имеют право на получение социальной выплаты вне очереди.