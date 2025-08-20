Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди

«Пункт 3 дополнить подпунктом “г” следующего содержания: граждане, состоящие в трудовых или служебных отношениях с органами или организациями либо прекратившие такие отношения, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях», — сообщается в указе.