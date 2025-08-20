В поселке Кашхатау Кабардино-Балкарии отремонтировали школу

Образовательную школу им. Ш. Ш. Чеченова капитально отремонтировали в поселке Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве науки и просвещения.
Учреждение построили в конце 1970-х годов. Это единственная школа в районном центре. За полтора года специалистам удалось обновить здание. Они заменили все инженерные коммуникации, систему отопления, внутреннюю и фасадную отделку, окна и двери, мебель и технику. Кроме того, в школе сделали систему видеонаблюдения.
Финальным этапом капитального ремонта стала установка и настройка компьютерной техники и интерактивных досок. Школа откроет свои двери к 1 сентября после генеральной уборки. В современных, комфортных условиях будут обучаться 880 юных жителей района.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.