В поселке Кашхатау Кабардино-Балкарии отремонтировали школу

Учреждение построили в конце 1970-х годов. Это единственная школа в районном центре. За полтора года специалистам удалось обновить здание. Они заменили все инженерные коммуникации, систему отопления, внутреннюю и фасадную отделку, окна и двери, мебель и технику. Кроме того, в школе сделали систему видеонаблюдения.