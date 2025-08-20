Ричмонд
Жительница Иркутской области Евдокия Галкина отметила 107-летие

Сейчас у Евдокии 14 внуков, 18 правнуков и 5 праправнуков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Иркутской области отметила 107-летие. Евдокия Галкина с рождения и до сих пор живет в селе Малое Голоустное. Во время Великой Отечественной войны, она работала в колхозе, трудилась в телятнике. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

-За свою долгую жизнь Евдокия вырастила трех сыновей и четырех дочерей. Со своим мужем, она держала большое подсобное хозяйство, а в свободное время супруги любили петь старинные песни, — уточнили в Минсоцразвития Иркутской области.

Сейчас у Евдокии Галкиной 14 внуков, 18 правнуков и 5 праправнуков. В ее день рождения заместитель директора по социальной защите Татьяна Дубленых поздравила долгожительницу и вручила ей подарки.