40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проезд

— Введение новых тарифов на маршрутах муниципального общественного транспорта в Волгограде с 1 сентября 2025 года не планируется. При этом добавим, что соответствующее решение на текущий момент находится в стадии проработки и будет приниматься исходя из текущих инфляционных процессов, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.