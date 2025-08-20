Ричмонд
В Северной Осетии завершают ремонт участка трассы к минеральным источникам

Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие и установили новый бортовой камень.

Ремонт участка дороги Дигора — минеральные источники завершается в Северной Осетии. Его улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете дорожного хозяйства.

По этой трассе к источникам ежегодно приезжают тысячи людей с заболеваниями органов пищеварения, нервной системы, почек и мочевыводящих путей, а также с нарушениями обмена веществ. В этом году ремонтируется два участка дороги общей протяженностью 5,35 км. Сейчас подходит к концу обновление одного из отрезков — с 2,84 до 5,35 км.

В ходе работ специалисты сняли верхний изношенный слой асфальтобетонного покрытия, установили новый бортовой камень. Также они укрепили основание дороги, уложили выравнивающий и верхний слой асфальта. Сейчас строители занимаются подготовкой к работам на примыканиях, где также будет уложено асфальтобетонное покрытие. Ремонт этого отрезка планируется завершить уже осенью.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.