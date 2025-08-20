Озвучены результаты нижегородских школьников по ОГЭ и ЕГЭ

Стали известны результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ нижегородскими школьниками. Итоги сегодня, 20 августа, озвучила исполняющий обязанности министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова в ходе заседания комитета Законодательного собрания по социальным вопросам, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
Всего в этом году ЕГЭ сдавали 13 511 человек: 12 185 — выпускники текущего года, 969 — выпускники прошлых лет, 334 человека — обучающиеся среднего профессионального образования.
«Обязательные учебные предметы для ребят — русский язык и математика базового или профильного уровня. Хочу обратить внимание, что количество сдавших информатику и физику в этом году возросло на 6% при общем росте количества участников на 2%», — рассказала Широкова.
По ее словам, в Нижегородской области в текущем году наблюдалась тенденция сохранения среднего балла ЕГЭ по предметам естественно-научного профиля. Семь обучающихся в этом году получили 100 баллов по двум предметам.
Напомним, что в 2024 года в расписании ЕГЭ появились дополнительные дни, в которые одиннадцатиклассники могут улучшить свои результаты по любому предмету. В этом году такой возможностью воспользовались 2 798 человек (это на 21% больше, чем в прошлом году).
«В 2025 году в ГИА-9 приняли участие 34 475 человек. Для проведения было задействовано 317 пунктов — это на базе образовательных организаций, на дому и на базе ГУФСИН», — уточнила Любовь Широкова.
Самыми популярными предметами у выпускников 9 классов стали обществознание, информатика и география. Средний балл по ОГЭ по Нижегородской области остался на уровне прошлого года, есть небольшой рост по физике, математике, истории и иностранным языкам.
Ранее мы сообщали, что 42 нижегородских школьника будут получать именные региональные стипендии в новом учебном году.