Снежные барсы, архары и рыси: в Казахстане появился новый природный парк

Помимо природоохранной роли, парк создаст условия для развития научных исследований, экологического просвещения и экотуризма. Для жителей и гостей региона планируются туристические маршруты: пешие и конные прогулки, альпинизм, наблюдение за птицами. В будущем на территории появятся туристические тропы, зоны отдыха и познавательные маршруты при строгом соблюдении природоохранных требований.