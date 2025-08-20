Ричмонд
Школа искусств в Верхотурье Свердловской области получила новые инструменты

В учреждении появились баян, труба и саксофон, а также компьютерное и звуковое оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Детская школа искусств в Верхотурье Свердловской области получила новые музыкальные инструменты и оборудование. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.

В этом году учреждение стало победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Благодаря этому в учреждении появились баян, аккордеон, гитары, пианино, труба и саксофон. Заведение получило все необходимое для образовательной деятельности: компьютерное и звуковое оборудование, интерактивный комплект, мебель, наглядные пособия и учебную литературу.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.