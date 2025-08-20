Школа искусств в Верхотурье Свердловской области получила новые инструменты

В этом году учреждение стало победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Благодаря этому в учреждении появились баян, аккордеон, гитары, пианино, труба и саксофон. Заведение получило все необходимое для образовательной деятельности: компьютерное и звуковое оборудование, интерактивный комплект, мебель, наглядные пособия и учебную литературу.