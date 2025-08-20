В Новосибирске по иску прокуратуры приостановлена работа АЗС

Автозаправочная станция в Железнодорожном районе Новосибирска прекратила деятельность после выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Прокуратура Новосибирской области сообщила о закрытии одной из АЗС в Новосибирске из-за несоблюдения норм противопожарной безопасности. Проверка была проведена надзорным ведомством совместно со специалистами МЧС, сообщили в официальном канале.
В ходе инспекции выявлены серьёзные нарушения правил, регулирующих продажу топлива. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием о приостановке работы объекта.
Суд Железнодорожного района поддержал иск прокуратуры и вынес решение о запрете деятельности бензозаправочной станции. Его исполнение обеспечили судебные приставы под контролем надзорного органа.