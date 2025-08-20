Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске по иску прокуратуры приостановлена работа АЗС

Автозаправочная станция в Железнодорожном районе Новосибирска прекратила деятельность после выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Автозаправочная станция в Железнодорожном районе Новосибирска прекратила деятельность после выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура Новосибирской области сообщила о закрытии одной из АЗС в Новосибирске из-за несоблюдения норм противопожарной безопасности. Проверка была проведена надзорным ведомством совместно со специалистами МЧС, сообщили в официальном канале.

В ходе инспекции выявлены серьёзные нарушения правил, регулирующих продажу топлива. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием о приостановке работы объекта.

Суд Железнодорожного района поддержал иск прокуратуры и вынес решение о запрете деятельности бензозаправочной станции. Его исполнение обеспечили судебные приставы под контролем надзорного органа.