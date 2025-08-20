Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 21 августа 2025

Отключение света в Иркутске 21 августа 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Как стало известно КП-Иркутск по информации, размещенной в телеграм-канале «Свет 38», специалистам предстоит провести плановые работы на электрических сетях.
Вынужденное прерывание электроснабжение затронет множество адресов во всех районах областного центра. В том числе в список попали улицы Марии Ульяновой, Байкальска, Пискунова, Ипподромная, Вампилова, Левитана и другие.
Важно, что временной промежуток, когда будет отключен свет везде разный — от 30 минут до нескольких часов. Жителей города и районов просят заранее подготовиться к предстоящим неудобствам, например, зарядить телефоны или подогреть еду и чайник.
Ниже подробно указано, по каким адресам и в какое время не будет света в Иркутске 21 августа.
В Ленинском районе по части улиц свет отключат ночью на два часа. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Более 20 улиц останутся без света в Правобережном районе. Фото: тг-канал «Свет38» В Октябрьском районе меньше всего адресов отключения. Фото: тг-канал «Свет38» В Свердловском районе на двух улицах электричество отключат на весь день. Фото: тг-канал «Свет38».