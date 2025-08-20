Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 21 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 21 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 21 августа 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Как стало известно КП-Иркутск по информации, размещенной в телеграм-канале «Свет 38», специалистам предстоит провести плановые работы на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 21 августа 2025.

Вынужденное прерывание электроснабжение затронет множество адресов во всех районах областного центра. В том числе в список попали улицы Марии Ульяновой, Байкальска, Пискунова, Ипподромная, Вампилова, Левитана и другие.

Важно, что временной промежуток, когда будет отключен свет везде разный — от 30 минут до нескольких часов. Жителей города и районов просят заранее подготовиться к предстоящим неудобствам, например, зарядить телефоны или подогреть еду и чайник.

Ниже подробно указано, по каким адресам и в какое время не будет света в Иркутске 21 августа.

В Ленинском районе по части улиц свет отключат ночью на два часа. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Более 20 улиц останутся без света в Правобережном районе. Фото: тг-канал «Свет38» В Октябрьском районе меньше всего адресов отключения. Фото: тг-канал «Свет38» В Свердловском районе на двух улицах электричество отключат на весь день. Фото: тг-канал «Свет38».