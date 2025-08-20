В Санкт-Петербурге ремонт Звенигородской улицы завершат в третьем квартале

Ремонт Звенигородской улицы на участке от Загородного проспекта до улицы Марата в Центральном районе Санкт‑Петербурга планируют завершить в третьем квартале этого года. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
На участке протяженностью 500 м специалисты сняли старый асфальт и обновили люки колодцев. Они уложили выравнивающий слой, который обеспечивает повышенную устойчивость основания дороги к нагрузкам. Верхний слой сделали из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, что увеличивает срок службы покрытия. В дальнейшем строители отремонтируют покрытие в зоне трамвайных путей, тротуары и нанесут разметку.
Отметим, что Звенигородская улица расположена в историческом центре города. Станция метро «Звенигородская» делает улицу важным пересадочным узлом, обеспечивая удобный доступ к различным частям города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.