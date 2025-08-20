86 дорог к школам и детским садам отремонтировали в Ростовской области

Среди уже обновленных участков — участок улицы Каяни в Ростове-на-Дону вблизи лицея № 11 и детского сада № 24. Также в донской столице в нормативное состояние привели улицу Советскую — путь к школе № 1. Завершается ремонт на улице Экспериментальной в поселке Рассвет Аксайского района.