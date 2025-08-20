86 дорог к школам и детским садам отремонтировали в Ростовской области

В Ростовской области в 2025 году планируют отремонтировать 97 автодорог общей протяженностью 124 км, ведущих к учебным заведениям. Об этом со ссылкой на донские власти сообщает «Городской репортер».
Значительная часть работ уже выполнена. Подрядчики привели в порядок 86 объектов, их общая протяженность составила 104,5 км. Оставшиеся одиннадцать проезжих частей должны полностью отремонтировать к началу нового учебного года.
Среди уже обновленных участков — участок улицы Каяни в Ростове-на-Дону вблизи лицея № 11 и детского сада № 24. Также в донской столице в нормативное состояние привели улицу Советскую — путь к школе № 1. Завершается ремонт на улице Экспериментальной в поселке Рассвет Аксайского района.
Всего в 2025 году в регионе запланирован ремонт 559 дорожных объектов. Общий бюджет программы составляет 32,4 млрд рублей. На текущий момент работы выполнили на 334 объектах протяженностью 488 км.
