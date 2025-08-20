В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой

В среду в пресс-службе VK сообщили, что задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Max, стало возможным в том числе благодаря информации, которую центр безопасности Max оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом.