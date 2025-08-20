В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что их неминуемо ждет расплата, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
В среду в пресс-службе VK сообщили, что задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Max, стало возможным в том числе благодаря информации, которую центр безопасности Max оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом.
«Сегодня всё изменилось. Все, кто попытается использовать Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что расплата наступит неминуемо», — написал Боярский в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что годами аферисты использовали WhatsApp и Telegram для противоправных действий. Обращения российских властей не помогали — платформы никак не мешали мошенникам наживаться на россиянах и тем более не помогали кого-либо поймать, утверждает депутат.