20-летний уфимец-уклонист попался полицейским в Московской области

В Московской области задержали 20-летнего уклониста из Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Уфы постановил арестовать для 20-летнего парня. Молодого человека, как сообщает пресс-служба инстанции, обвиняют в подделке документов и уклонении от призыва на военную службу.

Согласно версии следствия, в прошлом году уфимец приобрел у пока еще неизвестного человека поддельную справку с места учебы, где по факту он обучение не проходил. Используя липовый документ, он получил в военном комиссариате отсрочку от призыва.

Когда отсрочка закончилась, и парень получил повестку, он неоднократно игнорировал требования военкомата. Обвиняемый скрылся на территории Московской области, где впоследствии его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд постановил заключить уфимца под стражу сроком на месяц и двое суток — до 18 сентября. Постановление еще не вступило в законную силу.

