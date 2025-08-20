На Камчатке пройдет форум, посвященный работе в образовательных учреждениях

Форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов и разработки новых проектов в сфере образования. Участники смогут пообщаться с ведущими специалистами России, которые специально прилетят на Камчатку, чтобы обсудить актуальные задачи образования. Кроме того, педагогов ждет работа в проектном режиме, в рамках которой они смогут описать желаемый образ будущего для своей школы или класса и построить план его достижения.