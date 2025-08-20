На Камчатке пройдет форум, посвященный работе в образовательных учреждениях

Педагоги Камчатского края соберутся на форуме «Воспитание и социальная работа в образовательной организации» 23−24 августа. Развитие воспитательной работы, поддержка классных руководителей и советников по воспитанию осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Камчатском институте развития образования.
Мероприятие пройдет в региональном центре «Восход» в Петропавловске-Камчатском и будет посвящено ключевым вопросам воспитания и социальной работы в образовательных учреждениях. Участниками события станут классные руководители, социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной работе в школе или организациях среднего профессионального образования. Также в мероприятии поучаствуют советники директоров по воспитанию, специалисты, отвечающие за вопросы воспитательной работы в высших учебных заведениях Камчатского края, а также представители родительского сообщества.
Форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов и разработки новых проектов в сфере образования. Участники смогут пообщаться с ведущими специалистами России, которые специально прилетят на Камчатку, чтобы обсудить актуальные задачи образования. Кроме того, педагогов ждет работа в проектном режиме, в рамках которой они смогут описать желаемый образ будущего для своей школы или класса и построить план его достижения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.