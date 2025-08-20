В Астрахани обсудили историю и реализацию национальных проектов

Круглый стол «Национальные проекты: от истоков к цифровой трансформации» прошел в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Мероприятие состоялось под председательством главы министерства Алексея Набутовского. Во встрече приняли участие руководитель управления федерального казначейства по Астраханской области Юрий Сафрыгин, аудитор Контрольно-счетной палаты региона Ренат Кайбушев, представители силового блока, Министерства региональной безопасности Астраханской области и регионального проектного офиса. Также ко встрече дистанционно присоединилась руководитель направления по работе с регионами проектного офиса организации «Национальные приоритеты» Александра Петухова.
Стороны обсудили историю зарождения нацпроектов в стране в 2005 году и поговорили об итогах реализации нацпроектов в регионе за 2019−2024 годы. Астраханская область принимала участие в 13 нацпроектах, на реализацию которых суммарно было направлено около 70 млрд рублей. Задачи, поставленные перед регионом, выполнены в полном объеме.
Например, за шесть лет реализации нацпроекта «Демография» провели свыше 2 тыс. циклов ЭКО за счет средств ОМС, благодаря которым на свет появились более 600 детей. Благодаря строительству 27 детских садов, в общей сложности рассчитанных на 3080 мест, была достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования.
В регионе с этого года приступили к реализации 11 новых национальных проектов. В перспективе планируется участие как минимум еще в одном нацпроекте. В завершение круглого стола была обозначена тема следующего межведомственного мероприятия — «Национальные проекты в фокусе изменений: пути снятия административных барьеров и совершенствование управленческих процессов».
С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.