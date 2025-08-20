В Астрахани обсудили историю и реализацию национальных проектов

Стороны обсудили историю зарождения нацпроектов в стране в 2005 году и поговорили об итогах реализации нацпроектов в регионе за 2019−2024 годы. Астраханская область принимала участие в 13 нацпроектах, на реализацию которых суммарно было направлено около 70 млрд рублей. Задачи, поставленные перед регионом, выполнены в полном объеме.