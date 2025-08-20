На Дальнем Востоке до конца года ликвидируют три затонувших судна

На берегу оборудуется площадка для разделывания судна на части. Металл транспортируется на пункты приема металла, неметаллические части, а также бункерное топливо и нефтепродукты при наличии вывозятся на полигоны для утилизации. Безопасность процедуры поднятия и дальнейшей ликвидации обеспечивают заграждения — специальные плавучие барьеры, которые исключают риск разлива нефтепродуктов и остатков бункерного топлива. Работы проводятся под наблюдением капитана морского порта, сотрудников Морской спасательной службы, МЧС и Росприроднадзора.