На Дальнем Востоке до конца года ликвидируют три затонувших судна

Три затонувших судна ликвидируют к концу года на Дальнем Востоке в ходе «Генеральной уборки» — инициативы, которая реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Минприроды России.
Один объект находится в Камчатском крае, два — в акватории морского порта Холмск и вне акватории морского порта Корсаков Сахалинской области. Работы по двум объектам на Камчатке уже выполнены.
Подъем затонувших суден — уникальный процесс. Для каждого из них разрабатывается специальная документация. Например, используется буксировка к берегу с последующей утилизацией объекта на берегу, или же водолазы погружаются к затонувшему судну, устанавливают внутри боны (плавучие заграждения) и закачивают их воздухом, чтобы судно начало всплывать на поверхность.
На берегу оборудуется площадка для разделывания судна на части. Металл транспортируется на пункты приема металла, неметаллические части, а также бункерное топливо и нефтепродукты при наличии вывозятся на полигоны для утилизации. Безопасность процедуры поднятия и дальнейшей ликвидации обеспечивают заграждения — специальные плавучие барьеры, которые исключают риск разлива нефтепродуктов и остатков бункерного топлива. Работы проводятся под наблюдением капитана морского порта, сотрудников Морской спасательной службы, МЧС и Росприроднадзора.
В период с 2025 по 2030 год по федеральному проекту «Генеральная уборка» будет ликвидировано 103 судна в шести субъектах Дальневосточного федерального округа: Камчатском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.