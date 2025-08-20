Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережную в Коктебеле планируют реконструировать до конца года

На сегодняшний день общая готовность объекта превышает 60%

Источник: Юрий Гоцанюк/Tg

Глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что реконструкцию набережной в Коктебеле планируют завершить до конца текущего года. Это позволит встретить следующий туристический сезон с обновленной приморской территорией.

На данный момент объект готов более чем на 60%. Противооползневые сооружения выполнены на 73%, оградительная стена — на 70%, а отсыпка пляжа — на 80%.

«Реконструкцию набережной в Коктебеле планируется завершить в декабре текущего года, что позволит встретить следующий туристический сезон с обновленным приморским пространством», — рассказал глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Еще предстоит завершить строительство подпорных стен, установку систем поверхностного водоотведения и укладку плитки на пешеходных дорожках. Чтобы выполнить проект вовремя, подрядчику нужно ускорить работу.