Набережную в Коктебеле планируют реконструировать до конца года

Глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что реконструкцию набережной в Коктебеле планируют завершить до конца текущего года. Это позволит встретить следующий туристический сезон с обновленной приморской территорией.
На данный момент объект готов более чем на 60%. Противооползневые сооружения выполнены на 73%, оградительная стена — на 70%, а отсыпка пляжа — на 80%.
«Реконструкцию набережной в Коктебеле планируется завершить в декабре текущего года, что позволит встретить следующий туристический сезон с обновленным приморским пространством», — рассказал глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Еще предстоит завершить строительство подпорных стен, установку систем поверхностного водоотведения и укладку плитки на пешеходных дорожках. Чтобы выполнить проект вовремя, подрядчику нужно ускорить работу.