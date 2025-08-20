На Алтае завершают ремонт участка дороги Карабинка — Солтон — Макарьевка

За 2025−2026 годы обновят отрезок протяженностью более 9 км. В этом году специалисты приводят в нормативное состояние около 3 км дороги. Они уже сняли изношенное покрытие, исправили профиль основания трассы и уложили асфальт. В ближайшее время на участке укрепят обочины. Также специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.