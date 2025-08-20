Ричмонд
На Алтае завершают ремонт участка дороги Карабинка — Солтон — Макарьевка

Специалистам осталось укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку.

Ремонт участка региональной автомобильной дороги Карабинка — Солтон — Макарьевка завершают в Солтонском районе Алтайского края. Его улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта края.

За 2025−2026 годы обновят отрезок протяженностью более 9 км. В этом году специалисты приводят в нормативное состояние около 3 км дороги. Они уже сняли изношенное покрытие, исправили профиль основания трассы и уложили асфальт. В ближайшее время на участке укрепят обочины. Также специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Благодаря обновленному покрытию местные жители смогут безопасно ездить в районный центр — село Солтон, получать доступ к медицинским учреждениям и образовательным организациям. В ближайшие годы планируется поэтапное восстановление всей дороги, протяженность которой составляет 40 км. Это позволит повысить безопасность и комфорт передвижения для жителей района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.