Узбекистан и Китай увеличат число регулярных авиарейсов до 130 в неделю

В ходе диалога также обсуждалось расширение географии полётов — теперь узбекские авиаперевозчики смогут выполнять рейсы в большее число китайских городов. Кроме того, будет увеличено до восьми количество авиакомпаний из Узбекистана, которым разрешено осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в Китай.
По итогам переговоров был подписан соответствующий документ. Однако для его вступления в силу потребуется завершение всех необходимых процедур согласования со стороны Китая.
На сегодняшний день между Узбекистаном и Китаем осуществляется 61 пассажирский и более 120 грузовых и транзитных рейсов в неделю. Основные маршруты: это Ташкент — Пекин (17 рейсов в неделю), Ташкент — Урумчи (14), Ташкент — Ханчжоу (2), Ташкент — Гуанчжоу (9), Сиань — Ташкент (6), Чэнду — Ташкент (3), Ташкент — Шанхай (1), Ташкент — Санья (5), Фергана — Урумчи (1), Сиань — Самарканд (2), Урумчи — Самарканд (1).
Рейсы осуществляют как пассажирские, так и грузовые авиакомпании: Uzbekistan Airways, China Southern Airlines, Loong Air, Centrum Air, Qanot Sharq, Air China, China Eastern Airlines, YTO Airlines, North Western Cargo International.
В ближайшее время ожидается дальнейший рост пассажиропотока, появление новых маршрутов и более жёсткая конкуренция среди авиаперевозчиков, что может положительно сказаться и на стоимости билетов.