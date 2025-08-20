Узбекистан и Китай увеличат число регулярных авиарейсов до 130 в неделю

В ходе диалога также обсуждалось расширение географии полётов — теперь узбекские авиаперевозчики смогут выполнять рейсы в большее число китайских городов. Кроме того, будет увеличено до восьми количество авиакомпаний из Узбекистана, которым разрешено осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в Китай.