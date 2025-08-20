Ричмонд
Правительство оставило жителей Молдовы без каникул в конце августа: В будни выходной будет только 27 августа — вот тебе и национальные праздники

В 2025 году в Молдове официально утверждено 13 выходных по праздникам.

Источник: Комсомольская правда

7 августа — выходной, 28 и 29 августа — рабочие дни.

В этом году Республика Молдова отмечает 34-ю годовщину независимости в среду, 27 августа — этот день будет выходным для всех, включая работников бюджетной и частной сфер.

Однако четверг и пятница, 28 и 29 августа, объявлены рабочими днями, учреждения будут работать в обычном режиме.

Напомним, в 2025 году в Молдове официально утверждено 13 выходных по праздникам, из них 9 выпадают на будни, а 4 — на выходные.

Кстати, на протяжении многих лет последняя неделя августа с обоюдного согласия властей и жителей страны воспринималась как «мини-каникулы».

Но в этот раз правительство, будто нарочно, официально ничего такого не придумало.

Как можно было бы элегантно выкрутиться?

Да объявить 28 и 29 августа выходными, поскольку 31 августа выпадает на воскресенье.

Но сделать народу хорошо — это не про наши власти.

При том и парламент, и правительство будут на каникулах.

Вот пришла версия от подписчиков.

Власти хотят, чтобы как можно больше жителей страны остались в конце августа в Молдове, чтобы создать массовость перед зарубежными гостями, которые приедут к Санду как раз с 27 по 31 августа.

Думают, что люди ломануться в центр Кишинева на празднества.

Ага-ага.