В деревне Чернышевке в Татарстане открыли обновленную школу

Школу имени Михаила Скрементова открыли после масштабного капитального ремонта в деревне Чернышевке Высокогорского района Татарстана. Ее улучшили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в исполнительном комитете района.
Это первое серьезное обновление здания за всю 35-летнюю историю образовательного учреждения, построенного в 1989 году. В ходе капитального ремонта специалисты обновили канализацию и сделали комфортные санузлы. Теперь в обновленном учреждении есть 15 кабинетов, две мастерские, комната продленного дня, столовая, отдельный актовый зал. В спортивном зале оборудованы современные раздевалки и душевые. Библиотека пополнилась новым книжным фондом. Полностью благоустроена территория вокруг здания. Также рабочие отремонтировали дорогу к школе. Уже 1 сентября за парты сядут 150 учеников, 25 из них — первоклассники.
Отметим, что школа носит имя Михаила Никифоровича Скрементова, земляка, уроженца села Каймары Высокогорского района, полного кавалера ордена Славы. Он был одним из немногих воинов, награжденных четырьмя орденами Славы за мужество в боях Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.