В деревне Чернышевке в Татарстане открыли обновленную школу

Это первое серьезное обновление здания за всю 35-летнюю историю образовательного учреждения, построенного в 1989 году. В ходе капитального ремонта специалисты обновили канализацию и сделали комфортные санузлы. Теперь в обновленном учреждении есть 15 кабинетов, две мастерские, комната продленного дня, столовая, отдельный актовый зал. В спортивном зале оборудованы современные раздевалки и душевые. Библиотека пополнилась новым книжным фондом. Полностью благоустроена территория вокруг здания. Также рабочие отремонтировали дорогу к школе. Уже 1 сентября за парты сядут 150 учеников, 25 из них — первоклассники.