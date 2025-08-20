Граждан Молдовы с высшим образованием, работающих в ЕС сиделками и дворниками унижают и обманывают: Откровения представителей диаспоры

Уроженка Молдовы Светлана Герчиу, живущая более 25 лет в Испании, рассказывает о современной Европе и сегодняшнем отношении к молдаванам.
По ее словам, наши сограждане хватаются за любую работу — сиделками, санитарами, дворниками. Даже имея высшее образование и зная язык, устроится в хорошее место тяжело. Приходится идти туда, где могут унизить или обмануть.
«Они десятилетиями живут в стране, занимаются неблагодарной работой и буквально прозябают. При этом на родине жизнь еще хуже, поэтому приезжают туда только на побывку».
«Многих знаю, они злые на эту жизнь. Потому что работать, ухаживать за стариками, делить квартиру с другими. И раз в год ездить домой».
«Хотят молдаван брать, потому что мы послушные. Мы вытерпим все! Лишь бы платили», — говорит Светлана.
Сама Герчиу в Испании открыла бизнес, но это скорее исключение. Женщина подчеркивает, что за последние годы налоги непосильно возросли.