На улице Выборной в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности из-за обвала откоса

Комиссия по ЧС приняла решение усилить меры безопасности после частичного обрушения дорожной насыпи в Октябрьском районе Новосибирска.
В Новосибирске на улице Выборной введён режим повышенной готовности. Поводом стало разрушение дорожного откоса возле дома № 99/8, сообщили в городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет РБК-Новосибирск.
По информации специалистов, эрозия склона может спровоцировать сход грязевых масс в сторону расположенного рядом садового товарищества. Чтобы минимизировать риски, все силы и техника, задействованные в ликвидации последствий обвала, переведены в режим усиленной работы.
Работы по укреплению проблемного участка ведутся в Октябрьском районе, на безымянном проезде, прилегающем к улице Выборной.