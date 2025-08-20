Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Выборной в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности из-за обвала откоса

Комиссия по ЧС приняла решение усилить меры безопасности после частичного обрушения дорожной насыпи в Октябрьском районе Новосибирска.

Комиссия по ЧС приняла решение усилить меры безопасности после частичного обрушения дорожной насыпи в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске на улице Выборной введён режим повышенной готовности. Поводом стало разрушение дорожного откоса возле дома № 99/8, сообщили в городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет РБК-Новосибирск.

По информации специалистов, эрозия склона может спровоцировать сход грязевых масс в сторону расположенного рядом садового товарищества. Чтобы минимизировать риски, все силы и техника, задействованные в ликвидации последствий обвала, переведены в режим усиленной работы.

Работы по укреплению проблемного участка ведутся в Октябрьском районе, на безымянном проезде, прилегающем к улице Выборной.