В Ульяновске начали ремонт одной из главных улиц Железнодорожного района

Работы ведутся в ночное время суток, чтобы не затруднять движение автомобилей.

Ремонт улицы Локомотивной на участке от путепровода на улице Кирова до пересечения с проспектом Гая в районе Моторного завода начали в Ульяновске. Ее включили в дополнительный перечень дорог, обновляемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.

В ночь с 15 на 16 августа специалисты начали убирать старое покрытие. Они сняли его с участка от путепровода до остановки «Стахановская» по четной стороне улицы. В дальнейшем там уложат два слоя асфальтобетона. Работы ведутся в ночное время суток, чтобы не затруднять движение автомобилей.

Отметим, что на сегодняшний в Ульяновске основной ремонт завершен на пяти из девяти объектов нацпроекта. Специалисты улучшили Московское шоссе, улицы Ленина и Рябикова, проспекты Авиастроителей и Генерала Тюленева. В дополнительный перечень дорог, которые будут улучшены, вошли улицы Олега Кошевого и Радищева (от Новгородской до Докучаева).

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.