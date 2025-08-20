В Ульяновске начали ремонт одной из главных улиц Железнодорожного района

В ночь с 15 на 16 августа специалисты начали убирать старое покрытие. Они сняли его с участка от путепровода до остановки «Стахановская» по четной стороне улицы. В дальнейшем там уложат два слоя асфальтобетона. Работы ведутся в ночное время суток, чтобы не затруднять движение автомобилей.