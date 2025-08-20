В Перми будут судить участника группы мошенников

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Молодого человека обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, с причинением значительного и крупного ущерба, а также краже с банковского счета с причинением значительного ущерба.
Как полагает следствие, в период с ноября по декабрь прошлого года участники организованной группы звонили престарелым жителям Перми и Пермского края и разыгрывали сценарий «родственник стал участником ДТП». Фигурант, выполнявший в организованной группе роль курьера, приезжал к пенсионерам, забирал приготовленные деньги и затем вносил их на подконтрольные группе счета. Ущерб от незаконных действий превысил 3,5 млн рублей.
Кроме того, установлено, что в 2023 году пермяк, будучи студентом колледжа, используя доступ к сотовому телефону товарища, похитил более 10 тыс. рублей с его банковского счета.
Уголовное дело будет рассматривать Мотовилихинский районный суд г. Перми.