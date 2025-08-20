Глава СК России взял на контроль дело о превышении полномочий ростовскими полицейскими

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Ростовской области. Основанием для проверки стало видео, распространяемое в социальных сетях, на котором запечатлено применение насилия к местному жителю. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.