Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК России взял на контроль дело о превышении полномочий ростовскими полицейскими

Следователи заинтересовались видео с жестоким задержанием мужчины в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Ростовской области. Основанием для проверки стало видео, распространяемое в социальных сетях, на котором запечатлено применение насилия к местному жителю. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Следственное управление СК по Ростовской области уже возбудило уголовное дело. По предварительным данным, инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где сотрудники правопорядка при задержании мужчины допустили недопустимые методы работы.

— Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалеву С. Ю. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Она сказала «да»: Под Ростовом мать извинилась перед невесткой за сына, который ее избил, и вручила обручальное кольцо.

Под Ростовом женщина вручила невестке обручальное кольцо за сына, который был в СИЗО (подробнее).