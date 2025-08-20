На фестивале «Усадьбы Москвы» гости познакомятся с традициями прошлых веков

Жители и гости столицы до конца лета смогут познакомиться с традициями прошлых столетий на территории старинных имений благодаря фестивалю «Усадьбы Москвы». Мероприятие соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Например, во все оставшиеся выходные лета в саду имени Н. Э. Баумана можно сыграть в бирюльки, крокет, серсо, городки, примерить исторические костюмы. В Лианозовском парке можно посетить ретроателье, дворянский променад и поучаствовать в играх. Также 24 и 31 августа в саду имени Н. Э. Баумана и Лианозовском парке пройдут квест-экскурсии, на которых гости узнают секреты местных усадеб. Усадебные забавы, в том числе метательный тир, бадминтон и лапта ждут гостей Воронцовского парка.
В любой день доступны виртуальные игры-прогулки по фестивальным усадебным кластерам. В ходе городских квестов можно узнать тайны старого Арбата, выступить в роли частного детектива в Хамовниках и найти утерянную книгу Якова Брюса в Басманном районе.
В парковой зоне на месте бывших усадеб Михаила Голицына, Левашовых, Чулковых-Ростопчиных и Николая Стахеева XVIII-XX веков до конца лета можно изготовить бутоньерки из живых цветов (24 августа) и броши (31 августа).
Кроме того, на территории музея-заповедника «Царицыно» прозвучат «Усадебные шедевры». В этом году оперные спектакли под открытым небом посвящены 250-летию приобретения имения Екатериной II и поставлены лауреатом премии «Золотая маска» Алексеем Франдетти.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.