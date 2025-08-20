На фестивале «Усадьбы Москвы» гости познакомятся с традициями прошлых веков

Например, во все оставшиеся выходные лета в саду имени Н. Э. Баумана можно сыграть в бирюльки, крокет, серсо, городки, примерить исторические костюмы. В Лианозовском парке можно посетить ретроателье, дворянский променад и поучаствовать в играх. Также 24 и 31 августа в саду имени Н. Э. Баумана и Лианозовском парке пройдут квест-экскурсии, на которых гости узнают секреты местных усадеб. Усадебные забавы, в том числе метательный тир, бадминтон и лапта ждут гостей Воронцовского парка.