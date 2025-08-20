Мэр Новосибирска осмотрел обновлённую школу № 32 перед 1 сентября

Глава города Максим Кудрявцев посетил школу № 32 в Октябрьском районе и проверил её готовность к новому учебному году.
В преддверии 1 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ознакомился с результатами реконструкции школы № 32, рассчитанной на 600 учеников. Видео визита градоначальник разместил в своём телеграм-канале.
После проведённых работ в учебном заведении появилось свыше 300 дополнительных мест. Здесь оборудованы просторные классы, обновлён спортивный зал с безопасным покрытием пола, модернизирован актовый зал с системой вентиляции. Территорию вокруг школы благоустроили, завершается асфальтирование.
Реконструкция охватила два здания учреждения, построенные в 1955 и 1985 годах. Все работы проведены в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».