Мэр Новосибирска осмотрел обновлённую школу № 32 перед 1 сентября

После проведённых работ в учебном заведении появилось свыше 300 дополнительных мест. Здесь оборудованы просторные классы, обновлён спортивный зал с безопасным покрытием пола, модернизирован актовый зал с системой вентиляции. Территорию вокруг школы благоустроили, завершается асфальтирование.