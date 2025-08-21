Ричмонд
Диетолог Писарева объяснила, как поддержать иммунитет осенью

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунную систему осенью, а какие, напротив, будут мешать защите организма от сезонных болезней.

Правильное питание осенью для иммунитета
Источник: Freepik.com/CC0

«Нет волшебных продуктов, которые помогут за один раз улучшить иммунитет. Его поддержка — это комплексная процедура. Основой ежедневного рациона должно быть разнообразие продуктов и баланс белков, жиров и углеводов», — рассказала она.

Писарева посоветовала добавлять в рацион свежие сезонные овощи и фрукты, а зелень использовать практически в каждый приём пищи.

«Не менее 200—300 г зелени должно быть в рационе», — пояснила она.

Нужно заботиться о микрофлоре кишечника — самого большого иммунного органа, подчеркнула она.

«Его грамотная работа — это как раз залог хорошего иммунитета. Нужны полезные бактерии. Где они содержатся? Это кисломолочные продукты, квашеная капуста и другие ферментированные овощи», — пояснила она.

Для обеспечения организма белком диетолог предложила использовать молочные продукты, курицу, нежирные мясные продукты, яйца, бобовые.

«Надо стараться сократить в этот период потребление полуфабрикатов. Ограничить жареные и сладкие продукты, убирать алкогольные и газированные напитки. Всё, что снижает уровень иммунитета», — посоветовала она.

По словам врача, вредно для иммунитета регулярное переедание, избыток простых углеводов, различные рафинированные жиры, а также жёсткие диеты.

«Подобные диеты снижают иммунитет из-за недостатка витаминов, белков и микроэлементов», — подытожила она.