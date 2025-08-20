Ричмонд
В Крыму завершают ремонт участка дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое

Специалисты занимаются обустройством тротуаров, наносят разметку и планируют приступить к монтажу знаков.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт участка автомобильной дороги межмуниципального значения Евпатория — порт Мирный — Штормовое протяженностью более 3 км подходит к концу в Крыму. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Евпатория.

Специалисты уже выполнили основные работы. Они сняли старое и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас они занимаются обустройством тротуаров и наносят дорожную разметку. Также строители начали делать обочины. Параллельно они планируют приступить к монтажу дорожных знаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.