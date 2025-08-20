Стартовал челлендж «Отец года»

Челлендж «Отец года» стартовал в соцсетях в целях реализации задач нацпроекта «Семья», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Самый сильный, смелый, умный и добрый — для ребенка это, конечно же, папа. Он тот, кто всегда защитит и утешит, выслушает и развеселит, научит новому и поддержит на выбранном пути. Время, проведенное вместе с папой — часто занятым, иногда уставшим, но неизменно любящим, бесценно.
Вы можете навсегда сохранить память о них, а также поделиться своим счастьем с другими людьми, приняв участие в челлендже «Отец года». Снимайте видео, как папы проводят время с детьми, и выкладывайте в свои соцсети с хештегом #отецгода2025.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.