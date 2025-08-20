Стартовал челлендж «Отец года»

Самый сильный, смелый, умный и добрый — для ребенка это, конечно же, папа. Он тот, кто всегда защитит и утешит, выслушает и развеселит, научит новому и поддержит на выбранном пути. Время, проведенное вместе с папой — часто занятым, иногда уставшим, но неизменно любящим, бесценно.