В Аксайском районе произошел ландшафтный пожар

В поселке Красный Колос загорелась трава на площади 200 кв.м.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 20 августа, под Ростовом произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В 17:38 на пульт управления поступило сообщение о пожаре в поселке Красный Колос в Аксайском районе. Там в районе прудов загорелась трава. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

