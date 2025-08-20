В Аксайском районе произошел ландшафтный пожар

Вечером в среду, 20 августа, под Ростовом произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
В 17:38 на пульт управления поступило сообщение о пожаре в поселке Красный Колос в Аксайском районе. Там в районе прудов загорелась трава. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Открытое горение ликвидировали на месте пожара в частном секторе в Ростове.
Открытое пламя ликвидировали на улице Ивановского в Ростове, тушение еще ведется (подробнее).