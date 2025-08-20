Уфимские власти намерены потратить 26 млн рублей на закупку противогололедного материала

Власти Уфы намерены совершить закупку твердого противогололедного материала на предстоящий зимний сезон. Как сообщает на портале государственных закупок, планируется приобрести 872 тонны специализированных гранул.
Заказчиками выступают службы по благоустройству пяти районов города, МБУ «Горзеленхоз» и Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений. Максимальная цена контракта составляет 25,8 миллиона рублей, финансирование будет осуществляться за счет средств муниципальных учреждений и субсидий из казны столицы Башкирии.
Согласно техническому заданию, поставки материала будут разделены на два этапа: 517 тонн необходимо доставить до конца 2025 года, оставшиеся 355 тонн — в 2026-м. Крупнейшими потребителями станут службы Кировского и Ленинского районов, которым требуется по 200 тонн противогололедных гранул каждый.
Особое внимание уделяется экологической безопасности материала. Поставщик должен предоставить документацию, подтверждающую соответствие продукции требованиям ГОСТ и минимальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье горожан.
Поставки будут осуществляться партиями от пяти до 150 тонн по индивидуальным заявкам заказчиков, которые будут формироваться до 28 февраля 2026 года. Итоги аукциона будут подведены на следующей неделе — 29 августа.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.