«Залог процветания белорусского народа». Гигин о государственном суверенитете

Свою мысль Вадим Гигин подтвердил фактом разговора президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. «Почему он (американский лидер. — Прим. БЕЛТА) позвонил? Потому что Президент Беларуси — сильный политический лидер, который возглавляет независимое и суверенное государство», — подчеркнул Вадим Гигин. Он обратил внимание на то, как Трамп разговаривал с белорусским лидером (Президент Беларуси стал, кстати, единственным лидером на планете, с которым и Путин, и Трамп обсудили предстоящие на тот момент переговоры) и как — с европейскими лидерами, «которых, как учеников, посадил в классе».