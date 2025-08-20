«Залог процветания белорусского народа». Гигин о государственном суверенитете

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость и суверенитет определяют смысл существования белорусского государства. Это отметил депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки, председатель правления РГОО «Белорусское общество “Знание” Вадим Гигин на Республиканском совещании по актуальным вопросам выполнения положений Директивы Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2025 года № 12 “О реализации основ идеологии белорусского государства”, передает корреспондент БЕЛТА.
«Политический компонент идеологии белорусского государства — это прежде всего наша модель народовластия, которая оформилась начиная с 1994 года. Здесь основным определяющим понятием является государственный суверенитет, то есть залог процветания белорусского народа и территориальная целостность нашего государства», — сказал Вадим Гигин.
Беларусь — участник многочисленных интеграционных сообществ. «Но независимость и суверенитет прежде всего определяют смысл существования белорусского государства. С одной стороны, их защита является ключевой целью, с другой стороны (как записано, кстати, в наших документах), священный долг каждого гражданина — отстаивать суверенитет и государственную целостность. Именно так расставлены акценты», — отметил он.
Эксперт обратил внимание на политические институты в Беларуси, которыми можно гордиться и которые являются ориентиром для некоторых других стран. В частности, это Всебелорусское народное собрание, сильная президентская республика, референдумы, на которых принимаются решения по ключевым событиям политической жизни. Все это позволяет утверждать, что Беларусь сформировалась не только как независимое суверенное государство, но и как полноценный политический субъект мирового сообщества.
Свою мысль Вадим Гигин подтвердил фактом разговора президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. «Почему он (американский лидер. — Прим. БЕЛТА) позвонил? Потому что Президент Беларуси — сильный политический лидер, который возглавляет независимое и суверенное государство», — подчеркнул Вадим Гигин. Он обратил внимание на то, как Трамп разговаривал с белорусским лидером (Президент Беларуси стал, кстати, единственным лидером на планете, с которым и Путин, и Трамп обсудили предстоящие на тот момент переговоры) и как — с европейскими лидерами, «которых, как учеников, посадил в классе».
В Директиве № 12 кратко изложены основные подходы к пониманию экономического развития Беларуси. Это прежде всего формирование белорусской экономической модели. Буквально в нескольких фразах определена ее специфика: ориентиры на человека труда, государственное регулирование как залог обеспечения справедливости. Ключевые термины — трудолюбие и профессионализм.
«Отсюда необходимость популяризации человека труда в нашей работе. Это могут быть люди года в отдельных регионах, труженики, которые отработали 30−50 и более лет в своей профессии и т.д. Эти люди являются подлинными и настоящими героями Беларуси, что тоже отличает нас от некоторых стран, где популяризируются совсем другие герои», — заметил Вадим Гигин.
Что касается социального компонента, то этой отраслью Беларусь может гордиться, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание не только на нравственные, моральные ориентиры: гуманность, солидарность — каждый из них несет очень глубокий смысл. Акцент — на консолидации белорусского общества. «Вот еще одно цивилизационное отличие нашей страны, например, от западного общества. Там — индивидуализм и эгоизм, у нас — коллективизм», — сказал он. -0-
