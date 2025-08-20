«Этому никто не учит!» Что самое трудное в профессии анестезиолога-реаниматолога?

Почему у него нет права на ошибку? Кто потянет такую специальность, а кто нет? В выпуске проекта БЕЛТА «Честный рассказ» — Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог.
«Это чудо и упорная работа».
— Мы же как крупнейший стационар никому по регионам не отказываем, забираем наиболее тяжелые случаи. Взяли молодую маму в коме после родов. Крайне тяжелая: отказали почки, она была на искусственном жизнеобеспечении. Кстати, после родов не видела ребенка, так и пребывала в коме. Ничего не предвещало полного восстановления, нарушения были везде, включая головной мозг. Пришлось подключать аппаратуру почечно-заместительной терапии, женщина очень долго находилась на аппарате ИВЛ. Только в нашей клинике она была еще 42 дня в коме.
Но в итоге молодая мама ушла на своих ногах и увидела ребенка! Нам было очень приятно, когда где-то через месяц после того, как мы ее выписали из нашей больницы, она прислала нам видеообращение с благодарностью всему коллективу за счастье увидеть своего маленького сына. Это чудо и упорная работа бригады изо дня в день.
Что нужно знать анестезиологу-реаниматологу, чтобы спасать жизни?
— Врач анестезиолог-реаниматолог должен обладать знаниями во всех сферах медицины. Возьмем для примера ситуацию, когда мы принимаем по скорой помощи людей, найденных на улице без сознания. Вдумайтесь: к нам в бессознательном критическом состоянии доставляют пациентов, и в единицу времени надо строго определить, что с человеком случилось, запротезировать его жизненные функции, разобраться, позвать нужных специалистов и поднять его на ноги. Для этого нужны энциклопедические знания во всех областях медицинской науки.
Сегодня в нашей стране анестезиологов-реаниматологов специально готовят. Они заканчивают лечебный факультет, вместе со всеми учатся до 5-го курса. На 5-м курсе в университетах Беларуси происходит распределение студентов на так называемую субординатуру, и на 6-м курсе они изучают все предметы, но чуть более усиленно — свою будущую специальность. Так вот, есть линии хирургов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики, терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. Последних выделили как специальность, которая требует особой подготовки.
Врачи должны обладать большими знаниями. Я вам скажу, что людям со слабыми знаниями и высокой духовностью трудно работать по этой специальности. Нет ничего хуже, если ты не спас человека. Особенно если осознаешь, что чего-то не знал. Я много лет в медицине и видела, как ломались люди, расстраивались и плакали, потому что надо принимать жесткие, правильные решения в ограниченном промежутке времени. Чтобы так работать, нужно иметь много знаний и определенный характер — сильный, решительный. Ведь может так статься, что на помощь к тебе никто не придет, и в три часа ночи ты будешь самостоятельно принимать решение. А его надо будет принять.
Я много раз наблюдала, как молодые анестезиологи-реаниматологи после того, как теряли пациентов, даже все сделав, начинали зарываться в книжки и заниматься наукой. Потому что хотели изменить мир. Не хотели смириться с мыслью, что что-то не удается.
Есть ли у анестезиологов-реаниматологов право на ошибку?
— У нас нет права на ошибки. Знаете, что еще трудно в нашей специальности? На нее очень большой конкурс. Потому что и во всем мире, и в нашей стране это одни из самых высокооплачиваемых специалистов, чего греха таить. Одна из самых тяжелых работ, но и оплата высокая. Многие студенты хотят прийти в анестезиологию-реаниматологию, потому что рассчитывают на хорошую заработную плату.
Но здесь себя надо попробовать. Бесплатный сыр только в мышеловке, а это работа, которая дает не только физическую, но и очень тяжелую психоэмоциональную нагрузку. Помимо того что у нас множество разной аппаратуры, мы знаем технологии, есть еще такой неприятный момент, когда, например, нужно выйти и сообщить родителям о смерти единственного ребенка. Не каждый с этими эмоциями справляется.
К тому же это экстренная медицина, реанимация не бывает плановой, это всегда что-то на грани фола. Что-то случилось с человеком, и решаются вопросы жизни и смерти. В больнице скорой помощи нет понятия «плановое поступление», только экстренные. Часто бывает, что люди, которые к нам поступают, всего несколько часов назад были со своими близкими дома. Вдумайтесь: дочь проснулась утром, выпила чаю с родителями, запланировала день, вышла из дома, и ее сбила машина. В тяжелейшем состоянии человек доставлен к нам. Мы сообщаем родственникам, они приезжают. И вот кажется, два часа назад они смеялись и ели, и вот она уже лежит в операционной или реанимации, и мы не даем гарантии на жизнь. Это стресс для близких. Первая реакция человека в таком стрессе — накричать, высказать претензии, выплеснуть на кого-то эмоции. К сожалению, очень часто в этом поле оказываемся мы, анестезиологи-реаниматологи, просто выполняющие свой долг. Не мы виноваты, что кого-то сбили на улице. Не мы виноваты, что кто-то выпал с восьмого этажа. Но мы принимаем на себя горечь, которую выплескивают люди, и это психоэмоциональная нагрузка, которую далеко не все выдерживают.
Как видите, наша специальность складывается из:
— объемных теоретических знаний;
— быстроты реакции очень хороших рук. Мы выполняем много серьезных манипуляций. Производим катетеризацию центральных вен — сосудов, которые находятся в зоне шеи. Мы называем их центральными венами, потому что именно в них желательно восполнять кровопотерю. Интубируем, пункции делаем. Много инвазивных процедур, в которых нужно иметь твердые руки;
— сильного характера. Такого, чтобы в экстренных условиях специалист смог принять быстрое решение, но при этом, если нужно, смягчиться и поговорить с людьми ласково. Эта двоякость очень тяжела, и ей никто не учит. Эти навыки многие из нас приобретают методом проб и ошибок.
Но есть и позитивные стороны в нашей специальности — конечно, спасение жизни. Восторг, когда удалось, — это, наверное, как футболисту выиграть Кубок мира, а теннисисту — турнир Большого шлема. А для нас — выйти с бригадой хирургов из операционной или из ремзала и сказать, что у человека сердце снова забилось. А еще лучше, когда он на своих ногах уйдет, и мы будем знать, что подарили эту жизнь, спасли ее. Такое дорогого стоит, и много коллег живут этими воспоминаниями. Даже если бывают какие-то кризисные периоды, все плохо и день темен, а потом засияет солнышко и мы снова кого-то спасли, это согревает сердце — и мы продолжаем работать. Очень мало анестезиологов уходят из специальности. Если что-то получается, они уже стараются держаться.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
