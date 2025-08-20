«Этому никто не учит!» Что самое трудное в профессии анестезиолога-реаниматолога?

К тому же это экстренная медицина, реанимация не бывает плановой, это всегда что-то на грани фола. Что-то случилось с человеком, и решаются вопросы жизни и смерти. В больнице скорой помощи нет понятия «плановое поступление», только экстренные. Часто бывает, что люди, которые к нам поступают, всего несколько часов назад были со своими близкими дома. Вдумайтесь: дочь проснулась утром, выпила чаю с родителями, запланировала день, вышла из дома, и ее сбила машина. В тяжелейшем состоянии человек доставлен к нам. Мы сообщаем родственникам, они приезжают. И вот кажется, два часа назад они смеялись и ели, и вот она уже лежит в операционной или реанимации, и мы не даем гарантии на жизнь. Это стресс для близких. Первая реакция человека в таком стрессе — накричать, высказать претензии, выплеснуть на кого-то эмоции. К сожалению, очень часто в этом поле оказываемся мы, анестезиологи-реаниматологи, просто выполняющие свой долг. Не мы виноваты, что кого-то сбили на улице. Не мы виноваты, что кто-то выпал с восьмого этажа. Но мы принимаем на себя горечь, которую выплескивают люди, и это психоэмоциональная нагрузка, которую далеко не все выдерживают.