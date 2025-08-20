Еще пять резидентов «Технополиса Москва» внедрят бережливые технологии

Пять предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» с начала года. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
«Сегодня ОЭЗ “Технополис Москва” — это промышленный центр столицы, объединяющий более 230 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей… В этом году к проекту присоединились пять резидентов ОЭЗ Москвы, специализирующихся на производстве канатных дорог, отечественных банкоматов и платежных терминалов, ортопедической обуви, беспилотных авиасистем и микроэлектронных устройств для навигации. За время работы в ОЭЗ столицы эти компании создали более тысячи новых рабочих мест, а объем их инвестиций в производство превысил 1,7 миллиарда рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Участниками проекта стали компании «Ортомода», «Маппер», «ЭВР», «Руслет» и «Банковские и финансовые системы». Часть производств «Технополиса Москва» ранее уже участвовала в федеральном проекте. В этом году некоторые из компаний завершили пилотный этап программы. Они продемонстрировали высокую эффективность внедрения бережливых технологий.
«На сегодняшний день 24 компании — резидента ОЭЗ “Технополис Москва” завершили реализацию первого этапа проекта “Производительность труда” и достигли высоких показателей… Благодаря проекту они увеличили выработку в среднем на 62%, сократили время выполнения рабочих процессов на 34%, а объем незавершенного производства снизили на 30%. Совокупный экономический эффект от этих изменений составил почти 2 миллиарда рублей», — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.