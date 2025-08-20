Еще пять резидентов «Технополиса Москва» внедрят бережливые технологии

«Сегодня ОЭЗ “Технополис Москва” — это промышленный центр столицы, объединяющий более 230 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей… В этом году к проекту присоединились пять резидентов ОЭЗ Москвы, специализирующихся на производстве канатных дорог, отечественных банкоматов и платежных терминалов, ортопедической обуви, беспилотных авиасистем и микроэлектронных устройств для навигации. За время работы в ОЭЗ столицы эти компании создали более тысячи новых рабочих мест, а объем их инвестиций в производство превысил 1,7 миллиарда рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.