В Орле до конца года отремонтируют дороги на четырех улицах

Ремонт четырех улиц проведут до конца этого года в Орле в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
В Заводском районе на улице Тамбовской стартовал подготовительный этап. Специалисты расширяют проезжую часть, расчищают территорию, выравнивают верхний слой дороги и подсыпают щебень. Ремонт планируют завершить к ноябрю.
Также продолжаются работы на улице Тургенева от Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста и на улице Максима Горького. Дорожники там уложат тротуарную плитку и поставят бордюры и гранитные пандусы. Ремонт улицы Горького планируют завершить к 1 ноября, а Тургенева — к началу зимы.
В Заводском районе также обновят улицу Колхозную. До конца текущего года подрядчик отремонтирует тротуар, сделает велосипедные дорожки и установит бордюры, а также уложит верхний слой асфальта. Полностью объект планируют сдать в начале следующего лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.