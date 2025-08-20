Ричмонд
В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли

МВД объявило в розыск блогера Лесли по уголовной статье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Карточка блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) появилась в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из ведомственной базы.

«Кириллов Александр… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД РФ.

Тверской суд Москвы ранее зарегистрировал ходатайство следователя о заочном аресте Лесли по делу о склонении к изнасилованию, он был объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде.

До этого в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.

В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.