В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Карточка блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) появилась в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из ведомственной базы.
«Кириллов Александр… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД РФ.
Тверской суд Москвы ранее зарегистрировал ходатайство следователя о заочном аресте Лесли по делу о склонении к изнасилованию, он был объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в суде.
До этого в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей — по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.